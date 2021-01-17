Движение в Лефортовском тоннеле в Москве перекрыто по двум полосам. Там столкнулись два автомобиля, говорят в департаменте транспорта Москвы. По предварительной информации, есть пострадавшие. Движение в тоннеле осуществляется только по левой полосе, предупредили в мэрии.
2021-01-17T10:33:19+03:00
2021-01-17T10:45:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2775150-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3383464.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:33, 17 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«6 января — начало очень жестокой истории»: главред The New Yorker о том, чем Вашингтон 2021 года похож на Москву 1991 года Раскол действительно есть — в мнениях, в предпочтениях, в наклонностях. И опасность Дональда Трампа как раз в этом. Сыграв буквально на каждом безнравственном, провокационном позыве, он раздул это пламя…