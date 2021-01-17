Движение в Лефортовском тоннеле в Москве перекрыто по двум полосам. Там столкнулись два автомобиля, говорят в департаменте транспорта Москвы. По предварительной информации, есть пострадавшие. Движение в тоннеле осуществляется только по левой полосе, предупредили в мэрии.