Защита действующего президента США Дональда Трампа готовится к слушаниям по вопросу об импичменте. Адвокат Рудольф Джулиани не исключил в интервью телеканал АВС, что его клиент даст показания во время разбирательства. Джулиани полагает, что политические оппоненты Трампа пытаются доказать, что высказывания о массовых фальсификациях следует расценивать в качестве «призывов к насилию». В среду Палат представителей американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Процедуру инициировали из-за нападения сторонников уходящего президента на здание Конгресса.
2021-01-17T10:33:01+03:00
2021-01-17T10:38:21+03:00
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10:33, 17 января 2021
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