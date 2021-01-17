Защита действующего президента США Дональда Трампа готовится к слушаниям по вопросу об импичменте. Адвокат Рудольф Джулиани не исключил в интервью телеканал АВС, что его клиент даст показания во время разбирательства. Джулиани полагает, что политические оппоненты Трампа пытаются доказать, что высказывания о массовых фальсификациях следует расценивать в качестве «призывов к насилию». В среду Палат представителей американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Процедуру инициировали из-за нападения сторонников уходящего президента на здание Конгресса.