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10:32, 17 января 2021

Бразилия отклонила запрос на регистрацию российской вакцины от коронавируса для экстренного применения

Бразилия отклонила запрос на регистрацию российской вакцины от коронавируса для экстренного применения. Национальный регулятор вернул документы, там пояснили, что отказали из-за того, что они не соответствовали минимальным требованиям. Так, не был представлены данные относительно клинических испытаний препарата в третьей фазе и сведения о проблемах, связанных с производством вакцины, передает агентство Reuters. Чиновники отметили, что с 4 января ожидают недостающей информации.

Бразилия не отказывала в регистрации российской вакцине «Спутник V», а запросила дополнительную информацию, заявили в Российском фонде прямых инвестиций.

«В связи с появившейся в ряде СМИ недостоверной информацией об отказе в ускоренной регистрации вакцины «Спутник V» в Бразилии сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины «Спутник V», которая будет предоставлена в ближайшее время», — говорится в сообщении РФПИ.



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