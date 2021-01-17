Бразилия отклонила запрос на регистрацию российской вакцины от коронавируса для экстренного применения. Национальный регулятор вернул документы, там пояснили, что отказали из-за того, что они не соответствовали минимальным требованиям. Так, не был представлены данные относительно клинических испытаний препарата в третьей фазе и сведения о проблемах, связанных с производством вакцины, передает агентство Reuters. Чиновники отметили, что с 4 января ожидают недостающей информации.

Бразилия не отказывала в регистрации российской вакцине «Спутник V», а запросила дополнительную информацию, заявили в Российском фонде прямых инвестиций.

«В связи с появившейся в ряде СМИ недостоверной информацией об отказе в ускоренной регистрации вакцины «Спутник V» в Бразилии сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины «Спутник V», которая будет предоставлена в ближайшее время», — говорится в сообщении РФПИ.