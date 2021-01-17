В Москве пройдет прощание с художественным руководителем детского киножурнала «Ералаша» Борисом Грачевским. Панихида начнется в 11 утра в Доме кино. Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище. Грачевский скончался в минувший четверг на 72-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус, ранее режиссера госпитализировали в тяжелом положении.
2021-01-17T10:31:33+03:00
2021-01-17T10:40:06+03:00
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10:31, 17 января 2021
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