В Москве пройдет прощание с художественным руководителем детского киножурнала «Ералаша» Борисом Грачевским. Панихида начнется в 11 утра в Доме кино. Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище. Грачевский скончался в минувший четверг на 72-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус, ранее режиссера госпитализировали в тяжелом положении.