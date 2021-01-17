Международная федерация хоккея испытывает давление в связи с предстоящим чемпионатом мира. На это пожаловался ее глава Рене Фазель. Часть матчей должна пройти в Белоруссии, однако организаторы могут перенести игры из Минска из-за политической ситуации в этой республике.

Вопрос может быть решен на совете ИИХФ, который состоится уже завтра. Дату его проведения перенесли на неделю раньше после того, как главные спонсоры турнира – автоконцерн Шкода и производитель косметики для мужчин Нивеа Мен заявили о том, откажутся от финансового участия, если матчи будут проходить в Белоруссии. Президент федерации Рене Фазель рассказал в интервью ТАСС о том, что прямой связи между этими событиями нет, а главной причиной консультаций является политическое давление, которое на него оказывают, добиваясь переноса чемпионата в другую страну. ИИХФ уже подыскивает альтернативные варианты. Провести весь турнир, а не его часть как запланировано, может Латвия. Кроме того, есть еще варианты с Данией и Словакией. Призывы бойкотировать чемпионат появились после того, как в Белорусии начались массовые протесты граждан недовольных итогами президентских выборов.

Фазель также подчеркнул, что его недавнюю встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко ошибочно восприняли как политическую поддержку главы республики. В Белоруссии с начала августа не стихают акции протеста оппозиции, которые жестко подавляют власти. Среди протестующих есть убитые.