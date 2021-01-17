ФБР США выясняет не получали ли участники беспорядков в Вашингтоне деньги из других стран. В частности, спецслужбу интересуют обстоятельства перевода цифровой валюты почти на 500 тыс. долларов членам группировок правого толка в США, передает телеканала NBC. Эти деньги, предположительно, направил накануне столкновений гражданин Франции. Специалисты ФБР также полагают, что некие структуры, возможно связанные с Россией, Ираном и Китаем, пытаются воспользоваться произошедшим в Вашингтоне «в своих интересах» в информационной сфере, передает телеканал. Беспорядки в столице США произошли 6 января, когда обе палаты Конгресса должны были утвердить итоги президентских выборов. В результате штурма здания Капитолия погибли несколько человек, в том числе один полицейский.
2021-01-17T10:04:22+03:00
2021-01-17T10:12:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2775136-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3383432.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:04, 17 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«6 января — начало очень жестокой истории»: главред The New Yorker о том, чем Вашингтон 2021 года похож на Москву 1991 года Раскол действительно есть — в мнениях, в предпочтениях, в наклонностях. И опасность Дональда Трампа как раз в этом. Сыграв буквально на каждом безнравственном, провокационном позыве, он раздул это пламя…