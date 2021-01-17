ФБР США выясняет не получали ли участники беспорядков в Вашингтоне деньги из других стран. В частности, спецслужбу интересуют обстоятельства перевода цифровой валюты почти на 500 тыс. долларов членам группировок правого толка в США, передает телеканала NBC. Эти деньги, предположительно, направил накануне столкновений гражданин Франции. Специалисты ФБР также полагают, что некие структуры, возможно связанные с Россией, Ираном и Китаем, пытаются воспользоваться произошедшим в Вашингтоне «в своих интересах» в информационной сфере, передает телеканал. Беспорядки в столице США произошли 6 января, когда обе палаты Конгресса должны были утвердить итоги президентских выборов. В результате штурма здания Капитолия погибли несколько человек, в том числе один полицейский.