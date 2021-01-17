В Туве на одной из шахт произошло обрушение. В забое в тот момент находились более 40 человек. Погиб один горняк. В местной службе по ЧС говорят, что погибший был гражданином Китая. Сама шахта принадлежит китайской компании, которая добывает в регионе цветные металлы, передает агентство «Интерфакс».
2021-01-17T10:03:57+03:00
2021-01-17T10:14:30+03:00
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10:03, 17 января 2021
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