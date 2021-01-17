В Туве на одной из шахт произошло обрушение. В забое в тот момент находились более 40 человек. Погиб один горняк. В местной службе по ЧС говорят, что погибший был гражданином Китая. Сама шахта принадлежит китайской компании, которая добывает в регионе цветные металлы, передает агентство «Интерфакс».