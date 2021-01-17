В Петербурге задержали нескольких человек, которые намеревались встретить Алексея Навального в аэропорту «Внуково»

В Санкт-Петербурге задержали нескольких человек, которые намеревались встретить Алексея Навального в аэропорту «Внуково». Как ожидается, политик прибудет сегодня вечером в Москву рейсом из Германии.

Задержанными оказались координатор петербургского штаба Алексея Навального Ирина Фатьянова и активист Илья Гантварг. По данным правозащитного проекта «Апология протеста», силовики встретили их прямо в поезде, направлявшемся в Москву. Как отметила Фатьянова в своем твиттере, ей объяснили задержание жалобой неизвестного человека, при этом сам документ не показали.

Накануне в Санкт-Петербурге, по данным проекта «ОВД-Инфо», задержали еще одну гражданскую активистку, которая хотела поехать в Москву для встречи Навального. Александру Шашок оставили на ночь до суда по административному протоколу, при этом дело касается акции, прошедшей еще в октябре прошлого года. Также стало известно о задержании в Ленинградской области активиста «Открытки», у которого, помимо прочего, изъяли автомобиль с надписью «Скажи Путину «Нет!»».

В Москве же на фоне ожидающейся встречи Навального во «Внуково» полиция пришла к нескольким оппозиционным политикам. Муниципальному депутату Константину Янкаускасу, по его словам, пытались вручить предостережение. Силовики приходили также к другому депутату Юлии Галяминой и координатору столичного штаба Навального Олегу Степанову.

О желании встречать политика в аэропорту в соцсетях заявили уже несколько тысяч человек.

Житель Люксембурга Максим Предтеченский в интервью телеканалу «Дождь» рассказал, что специально приехал в Берлин, чтобы купить билет на один рейс с Навальным. По его мнению, возвращение политика в Россию может стать историческим событием.

Накануне к некоторым сторонникам Навального и оппозиционным политикам в России приходила полиция. Им пытались вручить предостережения от прокуратуры о недопустимости нарушения закона.

Ранее столичная прокуратура называла возможную встречу Навального во «Внуково» незаконной массовой акцией. При этом о намерении провести свои мероприятия в аэропорту сообщали также противники политика — члены партии «За правду» Захара Прилепина и группировка SERB. Однако о претензиях к ним не сообщалось.