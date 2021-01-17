Температура воздуха в Москве впервые за эту зиму опустилась ниже минус 20 градусов. До этого холоднее всего было ночью 15 января – около 19 градусов, рассказали агентству «Интерфакс» в столичном метеобюро. Там прогнозируют, что в ночь на понедельник в столичном регионе столбик термометра опустится до минус 25, в Подмосковье – до минус 28 градусов. При этом в городе за последние сутки выпало до трети месячной нормы осадков. Уже к пятнице в европейской части России ожидается потепление до нуля градусов.