Руководство международной федерации хоккея намерено завтра обсудить вопрос о месте проведения чемпионата мира. Часть матчей должны пройти в Белоруссии, однако ряд стран уже призвали перенести игры в знак несогласия с действиями белорусских властей. Тем временем президент федерации хоккея Рене Фазель сказал агентству ТАСС, что решение провести заседание совета было принято еще до того, как спонсоры организации предупредили об отказе в поддержке чемпионата мира, если он пройдет в Минске. Он также сказал, что организация находится под большим политическим давлением.
2021-01-17T09:32:56+03:00
2021-01-17T09:43:28+03:00
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09:32, 17 января 2021
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