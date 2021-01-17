Руководство международной федерации хоккея намерено завтра обсудить вопрос о месте проведения чемпионата мира. Часть матчей должны пройти в Белоруссии, однако ряд стран уже призвали перенести игры в знак несогласия с действиями белорусских властей. Тем временем президент федерации хоккея Рене Фазель сказал агентству ТАСС, что решение провести заседание совета было принято еще до того, как спонсоры организации предупредили об отказе в поддержке чемпионата мира, если он пройдет в Минске. Он также сказал, что организация находится под большим политическим давлением.