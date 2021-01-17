Телеканал CNN представил список из 15 случаев, когда уходящий президент США Дональд Трамп говорил неправду. Самый первый из них был зафиксирован еще в день инаугурации. Во время речи Трампа в Вашингтоне пошел дождь. Однако позже президент утверждал, что дождь не начинался, пока он не закончил говорить. Самой опасной ложью президента телеканал посчитал его высказывания о том, что эпидемия коронавирусной инфекции в стране находится под контролем. Самой нелепым случаем CNN считает рассказ Трампа о якобы разговоре с главой Национального движения скаутов, во время которого собеседник президента называл обращение Трампа к бойскаутам «величайшей речью». Однако последующая проверка показала, что такого разговора никогда не было. В среду в США пройдет инаугурация избранного президента Джо Байдена и Трамп должен будет покинуть Белый дом.