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09:32, 17 января 2021

Телеканал CNN представил список из 15 случаев, когда уходящий президент США Дональд Трамп говорил неправду

Телеканал CNN представил список из 15 случаев, когда уходящий президент США Дональд Трамп говорил неправду. Самый первый из них был зафиксирован еще в день инаугурации. Во время речи Трампа в Вашингтоне пошел дождь. Однако позже президент утверждал, что дождь не начинался, пока он не закончил говорить. Самой опасной ложью президента телеканал посчитал его высказывания о том, что эпидемия коронавирусной инфекции в стране находится под контролем. Самой нелепым случаем CNN считает рассказ Трампа о якобы разговоре с главой Национального движения скаутов, во время которого собеседник президента называл обращение Трампа к бойскаутам «величайшей речью». Однако последующая проверка показала, что такого разговора никогда не было. В среду в США пройдет инаугурация избранного президента Джо Байдена и Трамп должен будет покинуть Белый дом.



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