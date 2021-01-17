В столице Афганистана неизвестные застрелили двух женщин-судей. Это случилось рано утром в воскресенье, когда обе погибшие направлялись на работу, передает AFP. Они работали в Верховном суде страны. В последнее время в Афганистане резко вырос уровень насилия со стороны боевиков, отмечают власти.
2021-01-17T09:32:09+03:00
2021-01-17T09:47:09+03:00
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09:32, 17 января 2021
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