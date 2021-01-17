В Подмосковье минувшей ночью горела больница в Серпухове. Огонь вспыхнул на цокольном этаже, из здания эвакуировали 70 человек, большинство из них – пациенты, передает агентство ТАСС. Ночью в области температура воздуха опускалась ниже минус 20 градусов. К утру пожар потушили, передает региональное управление МЧС. По предварительной информации, никто не пострадал.
2021-01-17T09:31:50+03:00
2021-01-17T09:48:52+03:00
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09:31, 17 января 2021
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