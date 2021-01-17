Полицейские в Петербурге сняли с поезда главу штаба Алексея Навального, которая ехала встречать политика в Москву

Полицейские в Санкт-Петербурге сняли с поезда главу штаба Алексея Навального, которая ехала встречать политика в Москву. Вместе с Ириной Фатьяновой на Московском вокзале были задержаны еще два активиста. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», позже всех троих отпустили из отдела полиции без протоколов. Этим утром в аэропорту «Пулково были задержаны еще трое активистов. Накануне в северной столице были также задержаны несколько человек, которые, как пишет интернет-издание «Медиазона» планировали приехать встречать Навального. Политик должен прилететь сегодня вечером в московский аэропорт «Внуково» из Германии, где он проходил лечение после отравления.