Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы. К 7 утра температура воздуха на главной метеостанции на ВДНХ опустилась ниже 20 градусов, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро. Там также отметили, что за сутки в Москве выпало почти 30% месячной нормы осадков (12 мм), высота снежного покрова приблизилась к 45 см.

Синоптики прогнозируют, что ночь на понедельник в столичном регионе станет еще холоднее: в черте города может подморозить до минус 25, в Подмосковье — до 28 градусов.