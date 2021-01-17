Международная федерация хоккея может завтра принять решение о месте проведения чемпионата мира. Президент организации Рене Фазель в интервью ТАСС выразил уверенность, что турнир не будет отменен. По его словам, в случае необходимости, есть предложения из Латвии и Дании, также обсуждается этот вопрос с Братиславой. Фазель отметил, что его встреча с Александром Лукашенко в Минске могла быть ошибочно воспринята как политическая поддержка президента Белоруссии. Он также подчеркнул, что решение о проведении совета в понедельник было принято еще до того, как спонсоры заявили о возможном отказе поддержать чемпионат. Накануне чешский автомобилестроительный гигант «Шкода» и бренд косметики Nivea Men объявили, что не будут спонсировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии. Федерации хоккея некоторых стран ранее также объявили о планах бойкотировать соревнования.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает оправданной попытку воспользоваться ситуацией, чтобы добиться от белорусского президента Александра Лукашенко политических решений.

Алексей Венедиктов полагает, что сам по себе бойкот соревнований не заставит Минск изменить политический курс.