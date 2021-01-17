В Москве с сегодняшнего дня начинают работать выездные пункты вакцинации от коронавируса. Они будут организованы в ГУМе и других торговых центрах, во флагманском офисе «Мои документы», а также в «Геликон-опере». Гендиректор и худрук театра Дмитрий Бертман считает, что в это сложное время необходимо брать ответственность не только за себя, но и за других.



К инициативе по размещению мобильных пунктов вакцинации согласны присоединиться еще несколько театров.