Основателя детского юмористического киножурнала Ералаш Бориса Грачевского похоронят сегодня на Троекуровском кладбище.

Церемония прощания пройдет в Большом зале Доме кино. Это подтвердила и вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская. Было решено сделать траурные мероприятия открытыми, но с соблюдением всех возможных мер безопасности, включая ношение масок и измерение температуры. Отец знаменитого Ералаша попал в больницу в конце прошлого года. Информация о состоянии его здоровья постоянно менялась, но улучшений почти не было. 9 января Грачевского ввели в медикаментозную кому, но борьба за его жизнь закончилось неудачей. Он скончался на 72 году жизни. Ералаш появился в начале 70-х годов как детский ответ на любимый всеми журнал Фитиль. С 1984 года его руководителем являлся Грачевский. В короткометражных сюжетах снимались не только дети, ставшие в последствии звездами российского кино, но и знаменитые актеры, которые считали это за честь.

Борис Грачевский был награжден орденом Почета и Премией Правительства Россиив области культуры.