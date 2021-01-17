Навальный после почти пяти месяцев лечения в Германии сегодня должен вернуться на родину

Алексей Навальный после почти пяти месяцев лечения в Германии из-за отравления в России предположительно боевым ядом сегодня должен вернуться на родину. Политик намерен это сделать, несмотря на угрозы властей.

О своём намерении оппозиционный политик сообщил в инстаграме в среду. Алексей Навальный уточнил, что вернётся в Россию рейсом авиакомпании «Победа». Самолёт должен приземлиться в аэропорту Внуково после семи вечера. По словам оппозиционера, он оказался в Германии по одной причине: в России его пытались убить. Главный критик Кремля находился в европейской стране с 22 августа прошлого года. Туда политика вывезли жена и соратники после отравления в Томске предположительно группой сотрудников ФСБ. В результате этого Навальный был экстренно госпитализирован с борта самолёта, летевшего в Москву в реанимацию больницы Омска, а затем берлинскую клинику «Шарите». Несколько недель он находился в коме, его состояние врачи оценивали как стабильно тяжёлое. Только 14 сентября политика отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Он, придя в себя, сразу сообщил, что вернётся в Россию, как только восстановится после отравления. В этом Навальный обвинил Владимира Путина.

Кремль причастность к отравлению Навального отрицает. Президент на большой пресс-конференции в декабре сказал, что если бы российские спецслужбы хотели расправиться с оппозиционером, то «довели бы дело до конца».