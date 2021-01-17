ФБР расследует возможное иностранное участие в недавних беспорядках в Вашингтоне. Ведомство заинтересовал платеж в размере полумиллиона долларов в биткоинах, вероятно сделанный французом в адрес ключевых фигур ультраправого движения перед штурмом Капитолия, передает NBC News. Как сказали собеседники телеканала, данные о платежах предоставила на этой неделе компания, которая проводит анализ криптовалютных переводов. Источники отмечают, что расследование активизировалось в том числе из-за подозрений о влиянии на политических экстремистов в США со стороны России, Ирана и Китая. Ранее сообщалось, что по факту захвата Конгресса заведено около ста уголовных дел.