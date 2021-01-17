Алексей Навальный, как ожидается, прилетит сегодня в Москву из Германии, где провел почти пять месяцев на лечении после отравления «Новичком». Несколько дней назад политик объявил о своем решении вернуться на родину, несмотря на вероятный арест. Столичное управление ФСИН уже пообещало «предпринять все действия» по его задержанию, пока суд не заменит ему условный срок на реальный. Ведомство потребовало этого в конце декабря в связи с делом Ив Роше.

Это никак не повлияет на решение одного из лидеров российской оппозиции о возвращении в Россию, сказал «Эху Москвы» адвокат политика Вадим Кобзев. По его словам, до решения суда задержать Навального могут не более чем на 48 часов.

Сторонники Навального намерены встретить политика в аэропорту Внуково. В социальных сетях желание поучаствовать во встрече выразили более 2 тысяч человек. Прокуратура предупредила о незаконности массовой акции. Пресс-служба воздушной гавани запретила журналистам вести съемку.