Британский премьер Борис Джонсон анонсировал проведение саммита «Большой семерки» в очном формате

Это будет первая за два года личная встреча лидеров мировых держав. Ее планируется провести на курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл на юго-западе Англии. Председательствовать на встрече будет Британия. Помимо постоянных участников на нее в качестве гостей приглашены главы Австралии, Южной Кореи и Индии.

