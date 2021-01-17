Оно возникло в комнате с кондиционерами для томографов, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Источник задымления взят под контроль и локализован на площади 2 кв. метра. По предварительным данным никто не пострадал.
В Подмосковье эвакуировали хирургический корпус серпуховской Центральной районной больницы из-за задымления
Оно возникло в комнате с кондиционерами для томографов, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Источник задымления взят под контроль и локализован на площади 2 кв. метра. По предварительным данным никто не пострадал.