Пожар произошел в многоквартирном доме во Всеволожском районе Ленинградской области

Огонь вспыхнул минувшим вечером в четырехэтажном жилом здании в городе Сертолово. Площадь пожара составила свыше 400 кв. м. К 2 часам ночи открытое горение было ликвидировано, сообщается на сайте регионального главка МЧС. На месте работали 75 человек и 16 единиц техники. Были эвакуированы 60 человек. Они размещены в ближайшей школе.
2021-01-17T06:31:27+03:00
2021-01-17T06:31:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:31, 17 января 2021
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