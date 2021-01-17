Пожар произошел в многоквартирном доме во Всеволожском районе Ленинградской области

Огонь вспыхнул минувшим вечером в четырехэтажном жилом здании в городе Сертолово. Площадь пожара составила свыше 400 кв. м. К 2 часам ночи открытое горение было ликвидировано, сообщается на сайте регионального главка МЧС. На месте работали 75 человек и 16 единиц техники. Были эвакуированы 60 человек. Они размещены в ближайшей школе.