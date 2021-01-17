В Москве сегодня простятся с художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским

Как сообщили «Интерфаксу» в Союзе кинематографистов, гражданская панихида пройдет в Большом зале Дома кино в открытом формате. Начало в 11 часов. Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище.

Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Борис Грачевский всегда был олицетворением жизни и приглашал своих зрителей в детство, вспоминает заслуженный артист и телеведущий Александр Олешко.

Церемония прощания с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским состоится сегодня в Доме кино.