В Москве начинают работу выездные пункты вакцинации от коронавируса

Первый из них — в ГУМе на Красной площади – откроется уже сегодня.

Первые шесть выездных пунктов вакцинации от коронавируса откроются на следующей неделе в Москве. Они будут работать во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, «Геликон-опере», фудмолле «Депо» и нескольких торговых центрах. А вот выездной пункт вакцинации в ГУМе начнет работу уже в воскресенье, — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, москвичи, проживающие рядом с этими точками, получат СМС-сообщения с информацией о новых пунктах и времени их работы. Ракова особо отметила, что по возможности жителей будут приглашать приходить на вакцинацию небольшими группами — семьями, с коллегами или друзьями. Это связано с тем, что вакцина заморожена по пять доз. Так врачам было бы удобнее размораживать препараты.

Вакцинация в выездных пунктах проводится бесплатно. Сделать прививку против коронавируса можно будет в любой удобный день.

Напомним, что для московских врачей, учителей и работников городских соцслужб, пункты по вакцинации от COVID-19 начали работу еще 5 декабря прошлого года.