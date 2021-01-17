Алексей Навальный должен сегодня прилететь в Москву из Германии, где провел почти пять месяцев на лечении после отравления «Новичком». Несколько дней назад политик объявил на своей странице в инстаграме о решении вернуться на родину, несмотря на вероятный арест.

Намерение встретить оппозиционера выразили несколько тысяч его сторонников. Приехать во «Внуково» собираются и его противники. В свою очередь прокуратура Москвы призвала не устраивать в этот день массовых акций в аэропорту. Адвокаты «Апологии протеста» обещают оказывать помощь всем задержанным, если такие будут — сказал ранее «Эху Москвы» представитель проекта Александр Передрук.

Прибытие рейса из Берлина ожидается в 19.20. Встретить оппозиционера могут и сотрудники правоохранительных органов. В конце декабря ФСИН объявила Навального в розыск, обвинив в уклонении от контроля по «делу ИВ Роше».

