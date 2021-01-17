Руководители Совета мусульманского культа Франции согласовал хартию принципов ислама. Текст доведен до сведения министра внутренних дел. В частности, в документе речь идет о совместимости мусульманской веры с принципами республики, неприемлемости использования ислама в политических целях, невмешательстве иностранных государств в осуществление мусульманского культа во Франции, о принципе равенства мужчин и женщин. Проект хартии теперь должны утвердить все учреждения, входящие в совет, после чего он будет представлен президенту страны Эмманюэлю Макрону.