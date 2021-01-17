Около 10 тысяч бойцов Нацгвардии уже прибыли в Вашингтон для обеспечения безопасности в день инаугурации Джо Байдена

Около 10 тысяч бойцов Национальной гвардии США уже прибыли в Вашингтон для обеспечения безопасности в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. В общей сложности к 20 января в столицу со всей страны должны прибыть порядка 25 тысяч бойцов. Кроме того, более 4 тысяч гвардейцев обеспечивают защиту зданий законодательных собраний и других ключевых объектов инфраструктуры в штатах, говорится в сообщении ведомства.

В связи с предстоящим вступлением в должность нового главы государства компетентные органы США в последние дни усиливают меры безопасности в столице. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, туда нет допуска для широкой общественности.