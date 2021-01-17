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05:09, 17 января 2021

В России вступает в силу закон о допустимом весе посылок для заключенных

В России вступает в силу закон о допустимом весе посылок для заключенных. Согласно поправкам в Уголовно-исполнительный кодекс, максимальный вес посылки и передачи составляет 20 кг, бандероли — 5 кг. Кроме того, осужденным разрешат получать в соответствии с медицинским заключением лекарственные средства и предметы медицинского назначения только в посылках и передачах, бандероли исключаются как почтовые отправления для лекарств и предметов медицинского назначения.



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