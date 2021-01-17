Бразилия не разрешила использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в экстренных случаях. Госрегулятор отклонил запрос бразильской фармкомпании, сообщив, что препарат не соответствует минимальным критериям, в частности из-за отсутствия разрешения на проведение клинических испытаний третьей фазы, а также вопросов, связанных с надлежащей производственной практикой, сообщили в пресс-службе Национального агентства по санитарному надзору. Ранее Российский фонд прямых инвестиций заявлял о намерении поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V» в 2021 году