CNN составил список из 15 случаев наглого вранья президента США Дональда Трампа. Самой опасной ложью названы его заверения о подконтрольности эпидемии коронавируса в стране. В списке вранья Трампа также фигурирует обвинения конгрессмена в поддержке террористов, неточности в цифрах о торговле с Китаем, утверждение, что именно он, Трамп, добился принятия программы помощи ветеранам, хотя она была одобрена еще Бараком Обамой; утверждение о том, что «шум ветряных мельниц вызывает рак». CNN пишет, что Трамп начал и закончил свое президентство враньем. При этом немалая часть лживых заявлений не имела никакого политического смысла.