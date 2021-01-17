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04:10, 17 января 2021

CNN составил список из 15 случаев наглого вранья президента США Дональда Трампа

CNN составил список из 15 случаев наглого вранья президента США Дональда Трампа. Самой опасной ложью названы его заверения о подконтрольности эпидемии коронавируса в стране. В списке вранья Трампа также фигурирует обвинения конгрессмена в поддержке террористов, неточности в цифрах о торговле с Китаем, утверждение, что именно он, Трамп, добился принятия программы помощи ветеранам, хотя она была одобрена еще Бараком Обамой; утверждение о том, что «шум ветряных мельниц вызывает рак». CNN пишет, что Трамп начал и закончил свое президентство враньем. При этом немалая часть лживых заявлений не имела никакого политического смысла.



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