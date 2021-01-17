Энергетики восстановили электроснабжение в трех районах Дагестана, где без света остались около 33 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ». Накануне вечером из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с произошли обрывы линий электропередач. На данный момент электроснабжение удалось полностью восстановить. При этом в «Россетях» отметили, что специалисты компании работают в режиме повышенной готовности из-за сохраняющегося прогноза о неблагоприятных погодных условиях в республике.