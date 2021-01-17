РИА Новости: Россия может использовать два самолета-разведчика после выхода из Договора по открытому небу

РИА Новости сообщают о возможном использовании Россией двух самолетов-разведчиков после окончательного выхода из Договора по открытому небу. Для этого, как сообщили агентству военно-дипломатические источники, придется дооснастить Ту-214ОН специальным оборудованием. Их также можно будет применять для объективного контроля результатов испытаний различных

вооружений и оценки эффективности учений. До завершения процедуры выхода из договора оба самолета авиационного наблюдения будут оставаться в резерве. О запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу российский МИД объявил в минувшую пятницу.