Алексей Навальный должен прилететь в Москву из Германии, где провел почти 5 месяцев после отравления «Новичком»

Алексей Навальный должен сегодня прилететь в Москву из Германии, где провел почти пять месяцев на лечении после отравления «Новичком». Несколько дней назад политик объявил о своем решении вернуться на родину, несмотря на вероятный арест. Он сказал, что купил билеты на рейс авиакомпании «Победа». Его прибытие ожидается в 19.20. В «Внукове» политика собираются встречать его сторонники и противники. Столичная прокуратура предупредила о незаконности массовой акции в аэропорте. Пресс-служба воздушной гавани запретила журналистам вести съемку. Встретить оппозиционера могут и сотрудники правоохранительных органов. В конце декабря ФСИН объявила Навального в розыск, обвинив в уклонении от контроля по «делу ИВ Роше».