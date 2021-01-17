В США сгорел исторический особняк «Дом Хэллоуина», который является одним из главных объектов поклонения Церкви Сатаны

В пригороде Нью-Йорка сгорел исторический особняк «Дом Хэллоуина», который является одним из главных объектов поклонения Церкви Сатаны. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на власти. По данным полиции, особняк, построенный в 1900 году, сгорел полностью в результате поджога. На записях с камер видеонаблюдения видно человека с двумя канистрами. Он разлил из них жидкость крыльцо, поджег и убежал. Во время пожара в здании находились два человека, они смогли самостоятельно спастись. Личность и мотивы поджигателя неизвестны, проводится расследование. Лидер Церкви Сатаны Питер Гилмор полагает, что старинный особняк вряд ли восстановят.

Церковь Сатаны была основана в 1968 году в Сан-Франциско Антоном Шандором Лавеем. Она была первой официально зарегистрированной организацией, которая провозгласила сатанизм своей идеологией. Церковь называет себя носителем зла и противопоставляет христианству.