Законодатели штата Северная Дакота хотят добиться разрешения подавать иски к соцсетям за «политическую цензуру». Главный автор законопроекта республиканец Том Кейдинг считает, что цензура не создает единства и не помогает ситуации с расколом в стране, передает Fox News. Авторы инициативы предлагают ввести ответственность для соцсетей и обязать их возмещать ущерб в случае подачи гражданского иска лицом, «чья речь была ограничена, подвергнута цензуре или подавлению». Ранее Twitter заблокировал аккаунт действующего президента Дональда Трампа и его предвыборного штаба «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Также были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram и других соцсетях.