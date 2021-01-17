Саммит стран G7 пройдет в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Это будет первая «очная» встреча «семерки» за почти два года, передает в РИА Новости со ссылкой на офис британского премьера. Там сообщили, что главы правительств и президенты лидирующих демократических стран мира соберутся вместе, чтобы обсудить общие проблемы — от борьбы с коронавирусом и изменением климата до обеспечения того, чтобы люди по всему миру могли пользоваться благами открытой торговли, технологическими достижениями и научными открытиями. Австралия, Индия и Южная Корея приглашены к участию в качестве стран-гостей. Саммит может стать первым крупным международным мероприятием для нового президента США Джо Байдена.