В Москве сегодня простятся с художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским. Как сообщили «Интерфаксу» в Союзе кинематографистов, гражданская панихида пройдет в Большом зале Дома кино в открытом формате. Начало в 11 часов. Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище. Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.