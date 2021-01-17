В Москве сегодня простятся с художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским. Как сообщили «Интерфаксу» в Союзе кинематографистов, гражданская панихида пройдет в Большом зале Дома кино в открытом формате. Начало в 11 часов. Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище. Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.
2021-01-17T03:06:36+03:00
2021-01-17T03:06:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 17 января 2021
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