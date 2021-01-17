Израильское телевиденье узнало о планах администрации Джо Байдена возобновить ядерную сделку с Ираном

Израильское телевиденье узнало о планах администрации избранного президента США Джо Байдена возобновить ядерную сделку с Ираном, из которой Вашингтон вышел в 2018 году. Как утверждает 12 канал, переговоры с Тегераном стартовали за несколько дней до грядущей инаугурации демократа, которая пройдет 20 января. «Израиль попытается добиться улучшения ядерной сделки, которая включает ограничения на поддержку террористической деятельности и иранскую программу баллистических ракет», — утверждают журналисты. В конце прошлого года Байден говорил о планах вернуть США в соглашение по иранской ядерной программе.

Президент Ирана Хасан Роухани напротив объявил, что страна не собирается вести переговоры по своей ракетной программе с новой американской администрацией. Он призвал Вашингтон снять со страны санкции и компенсировать экономический ущерб, нанесенный выходом из сделки.