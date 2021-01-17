С 27 января восстанавливается авиасообщение с Финляндией, Катаром, Индией и Вьетнамом. Однако, туристические поездки в эти страны пока недоступны, напоминает Ассоциация туроператоров России. Там рассказали, что те, у кого нет гражданства этих государств, смогут туда попасть только при определенных условиях – например, с учебными или гуманитарными целями, в качестве инвесторов, дипломатов, экспертов, высококвалифицированных рабочих и бизнес-менеджеров. А в Индию допускаются только ее граждане и их семьи. Вместе с тем, некоторые из этих стран россияне смогут использовать как транзитные хабы