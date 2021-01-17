Учреждения ФСИН теперь обязаны передавать властям данные об освобождающихся с опасными для окружающих заболеваниями

Российские исправительные учреждения с сегодняшнего дня обязаны передавать региональным властям данные об освобождающихся заключенных с опасными для окружающих заболеваниями. Затем местные медицинские структуры должны решить вопрос об оказании помощи экс-заключенному. В статью 180 Уголовно-процессуального кодекса внесены соответствующие изменения федеральным законом. Согласно документу, для администрации учреждений, исполняющих наказания, был расширен перечень обязанностей в том, что касается применения к освобождаемым мер медицинского характера.