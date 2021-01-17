Учреждения ФСИН теперь обязаны передавать властям данные об освобождающихся с опасными для окружающих заболеваниями

Российские исправительные учреждения с сегодняшнего дня обязаны передавать региональным властям данные об освобождающихся заключенных с опасными для окружающих заболеваниями. Затем местные медицинские структуры должны решить вопрос об оказании помощи экс-заключенному. В статью 180 Уголовно-процессуального кодекса внесены соответствующие изменения федеральным законом. Согласно документу, для администрации учреждений, исполняющих наказания, был расширен перечень обязанностей в том, что касается применения к освобождаемым мер медицинского характера.
2021-01-17T02:11:31+03:00
2021-01-17T02:11:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 17 января 2021
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