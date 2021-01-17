ЕСПЧ принял к жалобу Алексея Навального на отказ российских властей заводить уголовное дело о его отравлении

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального на отказ российских властей заводить уголовное дело о его отравлении. Об этом политик написал в твиттере. По его словам, жалобу внесли через день после его госпитализации, однако после отказа в возбуждении дела в нее внесли дополнения.

20 августа Навальному стало плохо в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, там политик провел несколько дней в местной больнице. После этого его в состоянии комы госпитализировали в берлинскую клинику Charite. Эксперты Бундесвера, французские и шведские лаборатории, а также ОЗХО обнаружили в его анализах следы отравляющего вещества из группы «Новичок». В России не стали возбуждать по этому поводу уголовное дело. Сегодня Навальный должен вернуться из Германии в Москву.