Президент UFC Дэйна Уайт не исключил, что боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру

Президент UFC Дэйна Уайт не исключил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру. «Хабиб чувствует, что достиг всего, что хотел. У него нет мотивации возвращаться», — сказал Уайт в эфире телеканала ABC. Вместе с тем, по его словам, на следующей неделе состоятся два топ-боя: Конор Макгрегор — Дастин Порье и Майкл Чендлер — Дэн Хукер. Хабиб сказал, что если они покажут что-то феноменальное, то он подумает о возвращении, отметил Уайт. Накануне он встречался с Нурмагомедовым. О результатах не сообщалось.

Свой последний поединок российский боец смешанных единоборств провел в октябре. По окончании победного боя с американцем Джастином Гэтжи он заявил об уходе из спорта.

За карьеру Нурмагомедов выиграл 29 боев из 29. Спортсмен многократно заявлял, что не допускает возобновления карьеры.