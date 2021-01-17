В американских тюрьмах усилили меры безопасности. Об этом сообщило Федеральное бюро тюрем США. Там пояснили, что эта мера предпринимается для поддержания безопасности персонала, заключенных и общественности, и упорядоченного функционирования учреждений. Заключенным будет запрещено большую часть дня покидать камеры, также будут ограничены посещения. Бюро подчеркнуло, что эти действия являются мерой предосторожности и не связаны с получением какой-либо информации.