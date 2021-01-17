Самолет с поврежденным шасси благополучно сел в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По данным Интерфакса, Боинг-738 выполнял рейс Анталья – Москва. На борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа, пострадавших нет. В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что отказ управления передней стойкой шасси произошел уже после того, как лайнер покинул взлетно-посадочную полосу. Обстоятельства и причины поломки уточняются.