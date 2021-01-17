Алексей Навальный должен вернуться сегодня в Москву из Германии

Алексей Навальный ранее анонсировал свое возвращение в Москву из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев после отравления «Новичком». Он должен прилететь сегодня в 19.20 рейсом авиакомпании «Победа». В аэропорту «Внуково» оппозиционера собираются встречать его сторонники и противники. Прокуратура предостерегла от участия в несанкционированной акции. Аэропорт запретил журналистам проводить съемку прилетающих.

Между тем, сразу по прилету политик может быть задержан. В конце декабря ФСИН объявила его в розыск, обвинив в нарушении обязательств, наложенных приговором по так называемому «делу ИВ Роше».