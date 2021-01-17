В Санкт-Петербурге задержаны несколько человек, которые собирались ехать в Москву встречать Алексея Навального. Координатора его местного штаба Ирину Фатьянову и активиста Илью Гантварга полицейские сняли с поезда. Их задержали в тамбуре и повезли в отдел полиции для установления личности. Об этом они написали в твиттере. О задержании на Московском вокзале также сообщил редактор телеграм-канала «Объектив реалий» Андрей Макашов. Полицейские объяснили это тем, что «поступила информация, что [он] планирует какие-то провокационные массовые беспорядки» в Москве. Как сообщает интернет-издание Медиазона, днем были задержаны еще несколько активистов, которые собирались в Москву. Одну из них, Александру Шашок, у которой есть несовершеннолетняя дочь, оставили на ночь до суда по административному протоколу.