Закон, ужесточающий правила передачи получения посылок и бандеролей в исправительных учреждениях, вступает в силу.

Закон, который ужесточает правила передачи получения посылок и бандеролей в исправительных учреждениях, сегодня вступает в силу.

Максимальный вес посылки или передачи для тех, кто находится за решеткой, не должен превышать 20-ти килограммов, а бандероли пяти. В последних нельзя будет отправлять лекарства и предметы медицинского назначения. Бандероли исключили из почтовых отправлений, поскольку такой вид не предназначен для передачи медицинских средств. Согласно почтовым правилам они могут содержать только печатные издания, рукописи, деловые бумаги и фотографии. Напомню, ранее заключённым можно было передать посылку весом до 50-ти килограммов. Инициатором уменьшить максимальный вес почтового отправления осуждённым стало министерство юстиции. В Федеральной службе исполнения наказаний жаловались, что на практике зачастую трудно принять и хранить посылки весом больше 20-ти килограммов. Это объясняли тем, что соответствующего специализированного оборудования у тюрем и СИЗО нет.

Закон не меняет количество разрешённых посылок и передач для одного заключённого в год. Их число по-прежнему зависит от строгости наказания и содержания осужденных: от шести до одной посылки и бандероли для человека.