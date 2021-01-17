Алексей Навальный намерен прилететь в Москву рейсом авиакомпании Победа после пятимесячного отсутствия в России

Приехать во Внуково могут несколько тысяч сторонников Навального. Во всяком случае, именно столько людей записалось в специальной группе в соцсетях. Пришедшим грозит административная ответственность за нарушение правил о митингах в период пандемии. Разумеется, в аэропорт, прибудут и представители прессы, но их работу могут затруднить московские власти под предлогом угрозы заражения коронавирусом, о чем уже предупредили в мэрии. Кроме того, Навальным интересуются и представители ФСИН. 29 декабря они объявили политика в розыск за то, что он нарушил условия освобождения по делу Ив Роше и теперь его могут задержать прямо в аэропорту и отправить в СИЗО до суда. Кроме того, ВВС сообщает, что во Внуково намеревались собрать толпу молодых людей, чтобы забить зону прилета, за что студентам московских вузов предлагали деньги. Наконец, Навального хотят увидеть его антагонисты – «гвардия Захара Прилепина» и движение SERB.

Кроме того, Алексея Навального могут не пустить в страну под каким-либо предлогом, либо посадить самолет в другом аэропорту или даже городе, чтобы избежать акций.